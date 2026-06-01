В ГД напомнили об обязательных условиях при трудоустройстве подростков Нилов разъяснил условия официального трудоустройства подростков на каникулах

Москва1 июн Вести.Подростки могут официально работать и зарабатывать, в том числе во время летних каникул, если соблюдаются все необходимые нормы и правила. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий в беседе с ТАСС подчеркнул, что вопросы трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет подробно прописаны в Трудовом кодексе РФ, включая ограничения для защиты их прав и здоровья.

Нельзя работать на вредных, опасных производствах. Если речь идет про трудоустройство подростков в возрасте до 16 лет, то обязательно требуется согласие родителей, законных представителей. Ни в коем случае не может быть нанесен вред здоровью или вред учебе – но если речь идет про каникулы, то учебы в это время просто нет рассказал он

Нилов добавил, что подросток не может торговать сигаретами или алкоголем. Существуют также ограничения на командировки, сверхурочную работу и работу, требующую значительных физических усилий, например, с определенными грузами.

Он отметил, что трудиться официально можно и до 14 лет, но это особый случай, когда требуется еще согласие органов опеки, – например, если ребенок участвует в творческом проекте, и такая работа также оплачивается.

Ранее детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст трудоустройства до 12 лет. Ольга Ярославская подчеркнула, что сами подростки говорят о желании подрабатывать летом и зарабатывать собственные деньги.