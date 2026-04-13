Москва13 апрВести.Действующее законодательство уже позволяет привлекать несовершеннолетних к общественно полезному труду без согласия на это их родителей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), передает ТАСС.
Закон "Об образовании", который предусматривает обязанность школьников трудиться, был принят еще в 2023 году.
Согласно закону, школьников могут привлечь к уборке в классе, посадке деревьев на территории учебного заведения, помощи в библиотеке. При этом должны учитываться особенности здоровья ребенка. Также это должно быть предусмотрено образовательной программой.
В виде простых бытовых навыков - имею в виду умение навести порядок и чистоту в классе, на школьной территории - мы прививаем детям любовь к трудуприводятся слова депутата
Так, у детей сформируются базовые бытовые навыки.