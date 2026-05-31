Юрист Хаминский предложил механизм защиты детей при легализации труда с 12 лет Органы опеки могут наделить правом выдавать разрешения на труд 12-летним детям

Москва31 мая Вести.Снижение возрастного порога для начала трудовой деятельности до 12 лет требует строгого государственного контроля для защиты прав несовершеннолетних. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью NEWS.ru.

По словам юриста, инициатива, ранее озвученная столичным детским омбудсменом Ольгой Ярославской, должна сопровождаться обязательным участием органов опеки и комплексной медицинской комиссией.

В случае если ребенку и родителям органы опеки дадут соответствующее разрешение, вторым этапом должно быть проведено комплексное медицинское освидетельствование ребенка врачебной комиссией с участием психолога, психиатра, эндокринолога, которые дадут заключение о соответствии конкретного ребенка требованиям к трудовой деятельности уточнил адвокат

Эксперт подчеркнул, что в текущих реалиях подростки часто работают неофициально с нарушением норм трудового законодательства, поэтому законодательное закрепление статуса 12-летних работников позволит перевести их труд в правовое поле.