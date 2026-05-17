В Общественной палате РФ предложили ввести доступ к соцсетям с 14 лет

Москва17 мая Вести.Член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров высказал предложение о введении возрастного ограничения для доступа к социальным сетям — с 14 лет.

Соответствующим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Разумные ограничения, безусловно, нужны​​​. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет сказал эксперт

Машаров отметил, что такие меры могут помочь в борьбе с интернет-мошенничеством, направленным на несовершеннолетних.

Вместе с этим он обратил внимание на проблему использования VPN-сервисов, которые позволяют подросткам обходить блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.

Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети добавил общественник

В свою очередь, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что запрет на доступ к соцсетям следует предусмотреть для детей до 10 лет, а для детей постарше необходимы ограничения.