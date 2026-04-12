Москва12 апр Вести.Дети, оторванные от "цифровой груди", будут проявлять неадекватное поведение. Об этом ИС "Вести" заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиерей Артемий Владимиров, комментируя инициативу ограничить доступ к социальным сетям детям до 15 лет.

По его словам, такой закон в России необходим.

Как педагог, который каждую неделю приходит в школу, предлагаю заготовить марганцевый раствор, какие-то паллиативы. Потому что предполагаю, что дети, оторванные от цифровой груди, будут проявлять неадекватное поведение. Но я могу только поддержать, потому что мы с вами жили без смартфонов и не выросли дураками сказал Владимиров

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что запрет на доступ к соцсетям надо вводить только для детей до 10 лет, для детей постарше тоже необходимы ограничения, но не столь радикальные.