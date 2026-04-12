Москва12 апр Вести.Роскошь человеческого общения заменит для детей социальные сети. Об этом ИС "Вести" заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиерей Артемий Владимиров, комментируя инициативу ограничить доступ к социальным сетям детям до 15 лет.

По его словам, в России нужен такой закон.

Роскошью человеческого общения [можно заменить]. Я вспоминаю, когда … мои тетушки вместе с мамой трио всегда пели. И я еще с дошкольных лет знал все русские романсы и удивлялся, почему мои однокашники не знают слов. Мы, педагоги, равно как и правозащитники, равно как и телеведущие, знаем, насколько ущербляется человеческая личность, особенно несформировавшаяся еще, если она вся разобрана, растянута по ниточкам в социальных сетях сказал настоятель храма

Ранее заслуженный юрист РФ Павел Астахов заявил, что альтернативой социальным сетям для детей могут стать телевизор, радио и бабушки во дворе.