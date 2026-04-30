Юрист призвал предупреждать подростков об ответственности за диверсии Юрист Соловьев: родители должны говорить детям об ответственности за диверсии

Москва30 апр Вести.Родители подростков должны разговаривать со своими детьми и предупреждать их об уголовной ответственности за содействие террористической деятельности, заявил ИС "Вести заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он прокомментировал случаи, когда украинские спецслужбы предпринимают попытки вербовать россиян и тем самым готовят теракты в отношении сотрудников "Роскомнадзора".

Поэтому надо включать мозги, работать с молодежью и понимать, что "Роскомнадзор" выполняет важнейшие государственные функции по обеспечению информационной безопасности страны. Я, как юрист, очень советую каждому родителю, у кого есть подросток, откровенно и честно поговорить о том, что происходит. У нас сегодня за содействие диверсионной, террористической деятельности уголовная ответственность наступает с 14 лет сказал Иван Соловьев

Сегодня ФСБ предупредила о продолжающейся деятельности украинских спецслужб по вовлечению российской молодежи в преступную деятельность. Вербовка, как отметили в ведомстве, осуществляется через мессенджер Telegram.