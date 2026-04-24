ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора ФСБ: против руководства Роскомнадзора готовился теракт

Москва24 апр Вести.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора, в организации преступления были задействованы семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции.

18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства говорится в сообщении

Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. По данным ведомства, фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram.

При задержании главарь террористической группы – житель Москвы 2004 года рождения – оказал сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков был найден арсенал оружия, в том числе СВУ массой 1 килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ, два газовых пистолета и рации. Также у подростков нашли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований и инструкцию по вступлению в ряды украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о приготовлении к теракту.