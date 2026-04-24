Москва24 апрВести.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора, в организации преступления были задействованы семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции.
18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройстваговорится в сообщении
Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. По данным ведомства, фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram.
При задержании главарь террористической группы – житель Москвы 2004 года рождения – оказал сопротивление и был нейтрализован.
В ходе обысков был найден арсенал оружия, в том числе СВУ массой 1 килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ, два газовых пистолета и рации. Также у подростков нашли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований и инструкцию по вступлению в ряды украинской террористической организации.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о приготовлении к теракту.