Эксперт Трухачев объяснил, как вербуют детей в интернете Эксперт Трухачев: вербовку детей для диверсий ведут в чатах и играх

Москва23 июл Вести.Российских подростков в сети вербуют для совершения диверсий, зачастую это происходит в чатах в мессенджерах и онлайн-играх. Об этом ИС "Вести" рассказал специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Все мошеннические колл-центры немножко поменяли схему работы. Как происходит вербовка детей на диверсионно-террористическую деятельность? Сначала происходит знакомство. Есть огромное количество популярных ботов для знакомств, там с ребенком происходит общение. Оно может идти как несколько дней, так и неделю. После этого ребенка могут попросить что-то сфотографировать, проявив определенную взаимную симпатию, а затем побудить его к совершению какого-то действия объяснил он

И после такой "мягкой" обработки подростку начинают звонить, запугивая его.

После этого с ним связываются якобы украинские спецслужбы. Они ведут с ним диалог, максимально психологически давя на него. В зависимости от действий ребенка ему перезванивают от лица якобы ФСБ и ставят выбор: либо он будет участвовать в секретной операции, либо обвиняют его в том, что он совершил государственную измену. И чтобы избежать наказания за нее, подростка также вынуждают совершить противоправное действие отметил Трухачев

В онлайн-играх мошенники действуют по аналогичному принципу.

Игры, безусловно, также играют достаточно важную роль в вербовке, потому что в играх все-таки притупляется внимание у ребенка, там он находит себе друзей, которые говорят, что ему не хватает услышать. На самом деле в мошеннических колл-центрах сидят очень хорошие психологи, и это нельзя недооценивать, пренебрегать профессионализмом мошенников и тем, как они обрабатывают детей заметил эксперт

Ранее зампредсед Следственного комитета РФ Елена Леоненко заявила, что вербовка подростков для совершения атак на объекты инфраструктуры России начинается с коротких видеороликов в сети, а затем злоумышленники затягивают их все глубже.