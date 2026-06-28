Ветеран спецслужб: подростков вовлекают в радикализм через эмоции Ветеран спецслужб: подростков в игровом формате вовлекают в радикализм

Москва28 июн Вести.Подростков вовлекают в радикальные сообщества при помощи геймификации. В игровой форме их вовлекают в противоправную деятельность, позволяя им испытывать экстремальные эмоции. Об этом ИС "Вести" рассказал ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров.

Радикализм позволяет подросткам испытывать необходимые экстремальные эмоции: праведный гнев, безоговорочная преданность некоему делу или личности, чувство братства с соратниками и единомышленниками. В совокупности перечисленные обстоятельства делают радикализм привлекательным. Однако осознание реальной опасности и угрозы приходит лишь по мере взросления, зачастую бывает слишком поздно отметил он

Вербовщики нацеливаются на своих жертв в тематических пабликах и сообществах, на субкультурных площадках.

В игровой форме подростка постепенно втягивают в противоправную деятельность.

Вовлечение осуществляется в игровой форме через так называемые геймы, где участники пошагово, от уровня к уровню, погружаются в радикализм и одновременно участвуют в сетевых атаках с целью формирования материальной базы сообщества пояснил он

Ранее в Дагестане задержали 17-летнего подростка, который через мессенджеры и соцсети вербовал ровесников для совершения преступлений. По информации ФСБ, подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России.