Генпрокурор Гуцан: вдвое больше подростков вовлекались в терроризм в 2025 году

Число причастных к терроризму подростков возросло вдвое за 2025 год Генпрокурор Гуцан: вдвое больше подростков вовлекались в терроризм в 2025 году

Москва15 апр Вести.Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил об увеличении числа подростков, вовлеченных в терроризм и экстремизм, в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

В большинстве случаев детей вербовали через интернет, уточнил он.

За 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое цитирует Гуцана агентство

По словам генпрокурора, дискуссия об ограждении несовершеннолетних от деструктивного контента не беспочвенна. Однако он отметил, что не все инициативы, которые звучат, стоит поддерживать. Принимать меры исходя из устаревших стандартов невозможно, подчеркнул генпрокурор.