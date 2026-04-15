Москва15 апрВести.Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил об увеличении числа подростков, вовлеченных в терроризм и экстремизм, в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.
В большинстве случаев детей вербовали через интернет, уточнил он.
За 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвоецитирует Гуцана агентство
По словам генпрокурора, дискуссия об ограждении несовершеннолетних от деструктивного контента не беспочвенна. Однако он отметил, что не все инициативы, которые звучат, стоит поддерживать. Принимать меры исходя из устаревших стандартов невозможно, подчеркнул генпрокурор.