Москва15 апр Вести.Число терактов в 2025 году увеличилось вдвое во многом за счет беспилотных и артиллерийских атак. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за прошлый год.

В ходе выступления Гуцан отметил, что нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений.

Он подчеркнул, что в ответ на угрозы предприятия промышленности, энергетики и транспорта усилили меры безопасности, включая укрепление периметра и закупку средств защиты и радиоэлектронной борьбы. Однако, по мнению Гуцана, принятых мер на сегодня недостаточно.

Также генеральный прокурор сообщил о росте экстремистской активности в интернете. Так, в 2025 году Роскомнадзор ограничил доступ к 62 тысячам интернет-страниц.

Кроме того, Гуцан заявил, что антироссийская позиция ряда зарубежных структур привела к признанию нежелательными 112 иностранных и международных организаций. Всего в соответствующем реестре сейчас числятся 346 юридических лиц, деятельность которых, по словам генпрокурора, направлена на распространение деструктивной идеологии среди молодежи.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2025 году в России силами сотрудников органов безопасности задержаны более 2,5 тысячи подозреваемых в террористической деятельности, 27 из которых были уничтожены при оказании вооруженного сопротивления.