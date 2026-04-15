Москва15 апрВести.На пленарном заседании в Совете Федерации 15 апреля генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что меры, принятые для защиты объектов энергетики и промышленности от атак беспилотников, нельзя считать достаточными. Об этом сообщило издание "Известия".
С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточнымицитирует Александра Гуцана издание
Генпрокурор подчеркнул, что число террористических актов увеличилось в два раза, в основном за счет ударов дронов и артиллерии.
Несмотря на усиление периметров и приобретение средств защиты и оборудования для радиоэлектронной борьбы, текущие меры безопасности отстают от масштаба угроз, отметил Гуцан.
По требованию прокуратуры владельцы предприятий уже сделали определенные шаги, но этого явно недостаточно для надежной защиты критически важных объектов.