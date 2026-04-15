Гуцан: принятые меры безопасности энергообъектов не соответствуют уровню угроз Генпрокурор Гуцан назвал недостаточными меры защиты энергообъектов от БПЛА

Москва15 апр Вести.На пленарном заседании в Совете Федерации 15 апреля генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что меры, принятые для защиты объектов энергетики и промышленности от атак беспилотников, нельзя считать достаточными. Об этом сообщило издание "Известия".

С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными цитирует Александра Гуцана издание

Генпрокурор подчеркнул, что число террористических актов увеличилось в два раза, в основном за счет ударов дронов и артиллерии.

Несмотря на усиление периметров и приобретение средств защиты и оборудования для радиоэлектронной борьбы, текущие меры безопасности отстают от масштаба угроз, отметил Гуцан.

По требованию прокуратуры владельцы предприятий уже сделали определенные шаги, но этого явно недостаточно для надежной защиты критически важных объектов.