В Госдуме предприятиям предложили самостоятельно защищаться от БПЛА Депутат Миронов: предприятия сами должны защищаться от дронов ВСУ

Москва29 апр Вести.Энергетическим компаниям и системообразующим предприятиям следует создать собственные вооруженные подразделения, чтобы вместе с Минобороны защищать свои объекты от налета украинских беспилотников. Об этом заявил руководитель "Справедливой России" и депутат Госдумы Сергей Миронов.

В беседе с "Газета.Ru" парламентарий напомнил, что в конце марта 2026 года вступил в силу закон, который дает охранным организациям право получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от беспилотников.

Компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Все это надо было сделать еще вчера, но еще важнее обойтись без волокиты и вранья сегодня, чтобы провести выборы и минимизировать экономический и экологический ущерб от нападений врага сказал он

Миронов также выступил с призывом к правительству РФ дать компаниям ТЭК и другим системообразующим предприятия соответствующее прямое указание и оперативно принять необходимые для этого подзаконные акты.