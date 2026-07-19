Соловьёв назвал проблемы гражданского сектора по защите своих объектов от ударов Соловьёв: необходимо создать центр компетенций по защите гражданского сектора

Москва19 июл Вести.В России необходимо создать центр компетенций, чтобы организовать эффективную работу по защите предприятий и заводов гражданского сектора. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он рассказал, что проводил встречи с представителями крупных российских концернов, в частности нефтегазовых, которые пытаются обеспечить свою защиту.

Но с чем сталкиваются практически все: сроки изготовления необходимого вооружения для защиты. И второе – законодательство, которое не позволяет им, например, закупать и использовать то, что является оружием, то есть они могут работать только с кинетическим [оружием] подчеркнул Соловьёв

При этом, по его словам, представители концернов рассмотрели все возможные варианты защиты, которые представлены на мировом рынке, и выразили готовность их привозить и создавать.

Необходимо создавать некий центр компетенций. Конечно, должно быть напрямую заведено на Верховного главнокомандующего. Принимать решение, чтобы то, что необходимо для создания мощнейшей системы ПВО, не облагалось пошлинами, налогами, таможенными сборами, чтобы это быстро и четко, по минимальной цене … со всего мира забрать и привезти сюда добавил журналист

Ранее Владимир Соловьёв поделился подробностями инцидента с украинским беспилотником, когда он и его съемочная группа оказались в эпицентре атаки на трассе Р-280 "Новороссия".