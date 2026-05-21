Москва21 мая Вести.Все украинские ударные дроны, что летят над территорией Прибалтики, должны сбиваться. Поэтому тех, кто отвечает за систему ПВО необходимо вызвать на допрос. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Пролет дронов ВСУ через территорию Прибалтики означает, по ней нужно ударить неядерным оружием. Все вооружение, что летит над территорией Прибалтики, должно сбиваться. Мы не видим, что летит над Прибалтикой? Тогда тех, кто отвечает за систему ПВО, необходимо вызвать на допрос. И спросить вежливо: почему вы не видите? С какого момента? Почему вы не поставили этот вопрос перед руководством? А почему вы не потребовали и не сказали, что вам для этого нужно? сказал Соловьёв

Он также полагает, что нужно провести анализ инцидентов с дронами и сделать кадровые выводы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа инцидентов с БПЛА в Прибалтике.

Перед этим представители Службы внешней разведки России сообщили, что ВСУ планируют запускать дроны по территории РФ из стран Прибалтики.