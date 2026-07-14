Соловьёв призвал к организационным изменениям в контроле над работой ПВО в РФ Соловьёв призвал создать Госкомитет обороны для контроля над работой ПВО

Москва14 июл Вести.Необходимы организационные изменения в работе по контролю над системой ПВО России, так как западные средства поражения будут только нарастать. С таким предложением выступил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Соловьёв возмутился тем фактом, что в РФ нет конкретного человека, который отвечал бы за систему ПВО и руководил рядом профильных ведомств. По его мнению, сейчас в стране не происходит должного анализа ударов противника и не делаются соответствующие выводы, в том числе - о закупках вооружения.

Средства поражения, поставляемые Западом, - на которых будет стоять шильдик "Made in Ukraine" или любой другой, - будут нарастать, и нарастать быстро. Значит, подход к ПВО должен быть не "ой, мы сядем и сделаем вид, что это не наша ответственность", а системное понимание. Необходимы организационные изменения, возвращение к эффективным формам управления в условиях кризиса. Должен появиться Государственный комитет обороны с особыми полномочиями, должны быть представители Ставки, сама Ставка [ВГК]. Должен быть свой Лаврентий Берия, отвечающий за весь проект, которому подчиняются все заявил Владимир Соловьёв

Он отметил, что средства ПВО должны закупаться на более разумные суммы. Также Соловьёв выразил негодование от частной невозможности покупки эффективных средств защиты за рубежом.

Мои друзья едут в Китай, изучают эффективные перехватчики, но им говорят: "Вы же коммерсанты, вам нельзя покупать изделие с боевой частью. Защищайтесь сами, но только тем, что осуществляет кинетический перехват". Какого хрена? А когда вы попытаетесь ввезти это в Россию, с вас потребуют пошлину и все налоги. Вы это серьезно? Зачем? Почему этот вопрос не решается системно? уверен Соловьёв

Ранее в интервью швейцарскому журналу Weltwoche Владимир Соловьёв заявил, что в украинском конфликте Россия борется за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле. Также он отметил, что РФ не представляет угрозы для европейцев, так как у Москвы нет никаких планов вторгаться в Европу.