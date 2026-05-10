Соловьёв рассказал, что нужно для нанесения поражения противостоящим РФ силам

Москва10 мая Вести.Владимир Соловьёв рассказал, что для консолидации всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим России войскам, необходимо сделать несколько шагов, сообщает ИС "Вести".

В первую очередь, по его словам, экономика страны должна обслуживать оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Первое, то, что касается внутри страны, экономика должна обслуживать военно-промышленный комплекс в первую очередь, предоставляя самые современные, лучшие, по самой возможно низкой цене [вооружения], но в необходимом количестве сказал Соловьёв

Также он добавил, что организацией работы противовоздушной обороны (ПВО) в стране должен заниматься один человек.

Защищенность территории напрямую зависит от связанности усилий. Поэтому, на мой взгляд, необходимо, чтобы был один человек, притом высокой должности, который организует всю работу ПВО… Это должен быть один, как было во время Великой Отечественной войны, один курирующий, которому подчиняются все усилия подчеркнул он

