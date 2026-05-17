Москва17 маяВести.В России не думают, что давление Запада – это повод сдаваться или соглашаться на невыгодные условия. Россияне ждут стратегических решений, чтобы понять, как страна будет двигаться к победе, заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Морозов в интервью ИС "Вести".
Здесь очень важно услышать тот сигнал, который слышу я, когда общаюсь с людьми. Я не ощущаю, и никто ни разу мне не сказал, что вот то давление, которое на нас оказывается и военное, и политическое, со стороны Европы, что это повод "поднять лапки", запросить пощады или искать какого-то компромисса, невыгодного нам, ни от кого ни разу. Это при всем при том, что я как депутат слышал от людей всякоесказал Морозов
Он добавил, что на самом деле россияне ждут от властей стратегических решений, чтобы понимать, как именно страна будет приближать победу.
Люди прямо говорят: "Мы ждем ответных, не тактических, а стратегических решений, которые каждому из нас давали бы ясное понимание, как мы победим. А в эту победу мы верим, и она, безусловно будет за нами". Все ждут этого ответа, понятного, ясного, стратегического, как сигнал каждому из этих людей, которые верят в победуотметил Морозов
