Москва17 мая Вести.В России не думают, что давление Запада – это повод сдаваться или соглашаться на невыгодные условия. Россияне ждут стратегических решений, чтобы понять, как страна будет двигаться к победе, заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Морозов в интервью ИС "Вести".

Здесь очень важно услышать тот сигнал, который слышу я, когда общаюсь с людьми. Я не ощущаю, и никто ни разу мне не сказал, что вот то давление, которое на нас оказывается и военное, и политическое, со стороны Европы, что это повод "поднять лапки", запросить пощады или искать какого-то компромисса, невыгодного нам, ни от кого ни разу. Это при всем при том, что я как депутат слышал от людей всякое сказал Морозов

Он добавил, что на самом деле россияне ждут от властей стратегических решений, чтобы понимать, как именно страна будет приближать победу.

Люди прямо говорят: "Мы ждем ответных, не тактических, а стратегических решений, которые каждому из нас давали бы ясное понимание, как мы победим. А в эту победу мы верим, и она, безусловно будет за нами". Все ждут этого ответа, понятного, ясного, стратегического, как сигнал каждому из этих людей, которые верят в победу отметил Морозов

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что для пресечения дальнейших атак украинских беспилотников на регионы РФ необходимо уничтожать логистические цепочки Вооруженных сил Украины.