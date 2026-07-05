Соловьёв объяснил, почему не стоит бояться провоцировать Запад эскалацией войны Соловьёв: Запад не сдерживает себя и постоянно идет по лестнице эскалации

Москва5 июл Вести.Не надо думать, что если Россия пойдет вверх по лестнице эскалации, то это спровоцирует Запад на ответные действия, потому что он и так обостряет конфликт при появлении новых видов вооружений. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист не сомневается, что как только у НАТО появится возможность, она начнет наносить удары руками украинских боевиков по российским атомным электростанциям.

Не надо думать, что если мы пойдем вверх по лестнице эскалации, то это спровоцирует Запад на то же самое. Нет, они постоянно идут по лестнице эскалации. И они это делают, как только у них появляется оружие, которое им позволяет это делать. Поэтому полетела баллистика, которую делает НАТО. Когда они смогут, они нанесут удары и по нашим атомным станциям. … У них есть сумасшедшие хохлы, на которых они списывают всю политическую ответственность, а они стоят в стороне сказал Соловьёв

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима.