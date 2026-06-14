Профессор Миршаймер предупредил Европу о риске эскалации конфликта на Украине Профессор Миршаймер: атаки беспилотников на Россию обернутся ударами по Европе

Москва14 июн Вести.Массированные атаки беспилотников по территории России могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и спровоцировать ответные действия Москвы в отношении объектов в Европе. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По словам политолога, если западные страны в условиях неудач Украины на поле боя сделают ставку на наращивание авиаударов по российской территории, это может поставить Россию перед необходимостью применения ядерного оружия.

Я думаю, если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе сказал Миршаймер

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима стремится разжечь глобальный конфликт под видом защиты Европы.