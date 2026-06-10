Ирландский журналист: Зеленский хочет расширить конфликт под видом защиты Европы Журналист Боуз: Зеленский хочет расширить масштаб конфликта на Украине

Москва10 июн Вести.Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремится разжечь глобальный конфликт.

Об этом он написал в соцсети Х.

Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта говорится в публикации Боуза

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский, заручившись поддержкой Запада, готовит общеевропейскую группу для физического нападения на Россию.