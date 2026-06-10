Москва10 июнВести.Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремится разжечь глобальный конфликт.
Об этом он написал в соцсети Х.
Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликтаговорится в публикации Боуза
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский, заручившись поддержкой Запада, готовит общеевропейскую группу для физического нападения на Россию.