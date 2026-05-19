Боуз: удары по РФ нужны Зеленскому для отвлечения внимания от скандала в Киеве

Ирландский журналист рассказал, зачем Зеленскому удары по России Боуз: удары по РФ нужны Зеленскому для отвлечения внимания от скандала в Киеве

Москва19 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ударами по территории России пытается отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира написал он в соцсети X

Ранее экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела о легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. 18 мая он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 млн долларов.