Москва19 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ударами по территории России пытается отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего миранаписал он в соцсети X
Ранее экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела о легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. 18 мая он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 млн долларов.