Москва18 маяВести.Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после выхода из СИЗО написал в своем Telegram-канале, что никуда не убегал, не собирается и будет оставаться на Украине.
Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая вынес решение об аресте Ермака на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (порядка 3,1 миллиона долларов). 18 мая украинские СМИ сообщили, что залог внесен в полном размере.
Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь на Украине и продолжу делать то, что делал все это время - работать на пользу моего государстванаписал Ермак
Он также заявил, что настаивает на своей невиновности и намерен отрицать любые обвинения в свой адрес.