Ермак после выхода из СИЗО заявил, что никуда не убегал и останется на Украине

Ермак после выхода из СИЗО заявил, что не планирует уезжать с Украины Ермак после выхода из СИЗО заявил, что никуда не убегал и останется на Украине

Москва18 мая Вести.Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после выхода из СИЗО написал в своем Telegram-канале, что никуда не убегал, не собирается и будет оставаться на Украине.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая вынес решение об аресте Ермака на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (порядка 3,1 миллиона долларов). 18 мая украинские СМИ сообщили, что залог внесен в полном размере.

Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь на Украине и продолжу делать то, что делал все это время - работать на пользу моего государства написал Ермак

Он также заявил, что настаивает на своей невиновности и намерен отрицать любые обвинения в свой адрес.