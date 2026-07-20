Профессор Миршаймер: Западу нужны стратеги во избежание войны с Россией

Миршаймер призвал Запад к стратегическому мышлению для предотвращения эскалации Профессор Миршаймер: Западу нужны стратеги во избежание войны с Россией

Москва20 июл Вести.Странам Запада необходимы лидеры, обладающие стратегическим мышлением, чтобы избежать эскалации с Россией. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Эксперт подчеркнул, что угрозы в адрес России, которая является ядерной державой, сопряжены с риском катастрофы.

Он считает, что РФ невозможно ослабить как великую державу без негативных последствий, а для предотвращения подобной катастрофы элитам в США и Европе необходимо развивать стратегическое мышление.

По мнению профессора, риски политики западных стран особенно проявляются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Он утверждает, что российские войска одерживают верх в конфликте, продвигаясь и достигая успехов. В случае значительной потери позиций ВСУ европейским странам, вероятно, придется усилить давление, что может вызвать аналогичную реакцию со стороны России.

Это очень опасная ситуация, … и это может очень плохо кончиться резюмировал Миршаймер

Ранее Миршаймер заявлял, что европейские страны поощряют Украину к ведению военных действий против России, фактически используя ее как прокси-силу.