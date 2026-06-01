Москва1 июн Вести.Избранная странами Запада политика, направленная на эскалацию конфликта с Россией, чревата разрушением существующей архитектуры безопасности и приближает мир к ядерной катастрофе.

Европейские лидеры заявляют о готовности к масштабному военному противостоянию с Россией, но на деле "им остается только ожидать" ответных шагов со стороны Москвы, пишет сетевое издание Strategic Culture (SC).

Чтобы противостоять этому сценарию, страны Европейского союза в настоящее время реализуют часть американского плана войны, которая заключается в истощении России до предела, прежде чем Соединенные Штаты нанесут решающий удар говорится в статье

Таким образом "технократы в Брюсселе фактически превратились в боевых псов", отметило издание.

Авторы материала подчеркнули, что выбранный Западом курс не только втянул Европу и США в конфронтацию с Россией, но и поставил весь трансатлантический регион перед угрозой ядерного уничтожения.

Этот конфликт преподносит нам суровый урок … Наше внимание особенно привлекла фраза: "Москва знает, чем закончится эта война". Намек совершенно ясен и представляется ужасающим. Вспышка, грибовидное облако, радиация, затем еще одна вспышка, грибовидное облако и еще больше радиации … И это может очень быстро выйти из-под контроля … Опасная игра, подтверждающая катастрофические последствия этой войны для экономики и вытекающий из (вероятного конфликта - прим. ред.) нигилизм европейской элиты, которая придерживается принципа "после нас — хоть потоп" заключили обозреватели

В марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к стратегии "продвинутого ядерного сдерживания" – новой "доктрине", которая предусматривает участие европейских партнеров Парижа в учениях по ядерному сдерживанию. Франция собирается увеличить запас ядерных боеголовок.

27 мая о присоединении к инициативе Норвегии сообщил премьер-министр этой страны Йонас Гар Стере.