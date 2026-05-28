Риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО растет из-за Европы Итальянский журналист Фази: растет риск полномасштабного конфликта России и НАТО

Москва28 мая Вести.На фоне провокаций со стороны Европы возрастает риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Такое мнение выразил итальянский журналист Томас Фази.

Риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО выше, чем когда-либо… Западные лидеры… убедили себя в том, что Россия продолжит терпеть провокации, не отвечая тем же. Но каждая неделя, проходящая без дипломатического выхода из конфликта, приближает нас к моменту, когда это предположение будет подвергнуто испытанию написал Фази на своей странице в соцсети X

При этом журналист подчеркнул, что все это — не "далекая абстракция", а вполне реально и неизбежно.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщал, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс для борьбы с Россией.