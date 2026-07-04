Профессор Миршаймер обвинил Запад в самодурстве из-за якобы угрозы со стороны РФ Профессор Миршаймер: Запад поверил в собственный миф об угрозе со стороны России

Москва4 июл Вести.Западные элиты совершили критическую ошибку, убедив себя в неизбежности военного противостояния с Россией, и теперь продолжают выстраивать свою политику в отношении Украины на основе этих ошибочных представлений.

Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, представители западных стран, особенно европейские лидеры, пришли к убеждению, что столкновение с Россией неизбежно. Именно это убеждение вынуждает их всеми силами держаться за Украину, которую они рассматривают как главный инструмент и таран против России, пока Запад осуществляет перевооружение в рамках подготовки к возможной Третьей мировой войне.

Профессор назвал такие рассуждения абсурдными, отметив свое недоумение по поводу происхождения этой идеи.

Подобные рассуждения — это абсурд. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. Они продолжают действовать, водя себя за нос высказался Миршаймер

Ранее сообщалось, что влиятельные на Западе СМИ, освещая конфликт между Россией и Украиной, сознательно игнорируют ключевые различия в действиях Москвы и Киева и замалчивают террористические удары Киева по мирным гражданам.