Москва7 июл Вести.В качестве меры защиты промышленных предприятий от атак БПЛА, можно использовать опыт ОАЭ: оградить здания вышками и установить защитные сетки сверху, предложил в беседе с ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

Реализовать аналогичные решения технически несложно, достаточно ввести дополнительные обязательства для страховых компаний, считает он.

Эмираты быстренько закрыли, поставили вышки, к вышкам приварили сети металлические, сверху тоже металлические сети. И все это достаточно неплохо защищает предприятия от возможных ударов беспилотников. То же самое мы можем сделать... Сделать это можно не принудительно, а обязав страховые компании страховать предприятие только в том случае, если имеется такая противодроновая пассивная защита сказал Кнутов

Также эксперт предложил организовать местную противовоздушную оборону (ПВО) — сформировать мобильные огневые группы на базе подразделений БАРС.

По БАРСам можно все сделать достаточно быстро. [Сформировать] мобильные огневые группы, которые должны помогать в защите наиболее ключевых предприятий от атак и в первую очередь дронов противника. Потому что войскам ПВО такую территорию прикрыть достаточно сложно. Либо их надо увеличивать, может, раз в пять, а может и в десять, либо в том числе задействовать местные ресурсы добавил эксперт

Накануне Омский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотными летательными аппаратами. Погибших и пострадавших нет.