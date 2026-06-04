В России предложили вести боевые действия в зоне СВО "иранским способом" Эксперт Кнутов: РФ должна применят баллистические ракеты по примеру Ирана

Москва4 июн Вести.Переход к иранскому методу ведения боевых действий, предполагающему акцент на применении баллистических гиперзвуковых ракет, может стать новой стратегией ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В интервью изданию Газета.ru он добавил, что ВСУ начали угрожать трассе "Новороссия", а потому российской армии нужно резко увеличить число мобильных огневых групп для обеспечения безопасности на всех участках.

Второй момент: нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники – это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов сказал Кнутов

По мнению эксперта, также необходима ликвидация логистических цепочек ВСУ, в частности железных дорог.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в течение прошедших суток поразили места хранения и площадки запуска беспилотников дальнего действия украинских боевиков.