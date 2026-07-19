Соловьёв поделился подробностями инцидента с БПЛА на трассе "Новороссия" Соловьёв сообщил подробности инцидента с БПЛА на трассе "Новороссия"

Москва19 июл Вести.Беспилотник ВСУ Hornet, уничтожение которого смог запечатлеть Владимир Соловьёв и его съемочная группа на трассе Р-280 "Новороссия", был оборудован антенной Starlink. Данный факт способен опровергнуть информацию, что на дронах такого типа используется искусственный интеллект. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист отметил, что в небе над трассой дежурят дроны-перехватчики отряда противодействия 50-й отдельной бригады беспилотных систем.

Сказки про то, что все на искусственном интеллекте, опровергаются практикой: тот, который сбили, у него сверху находилась антенна Starlink. … Если у тебя был бы искусственный интеллект, то заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории. А здесь при заходе на цель они идут не напрямую; они скользят, выискивают и пытаются при атаке не потерять связь со Starlink сказал Соловьёв

Накануне стало известно, что Владимир Соловьёв и его команда оказались в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1".