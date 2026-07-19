Москва19 июл Вести.Сообщения о разрушении и перекрытии трассы Р-280 "Новороссия" в результате атак вооруженных сил Украины являются враньем. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, в настоящее время движение автомобилей по трассе продолжается.

Всякие разные появились слухи, что "все, кошмар, все разбили, все уничтожили … Крым отрезан, сухопутного коридора нет, все мосты уничтожены, все пропало, народ побежит. Реалии. Когда это все началось, грузопоток с 11 тысяч упал до 500 автомобилей … Я нигде не видел, чтобы были проблемы с движением, связанные с разрушенными мостами. Почему? Сразу сделаны объездные пути. Те мосты, которые теоретически могут быть разрушены, уже закладываются и работают над параллельными маршрутами, которые из себя представляют дамбы, в которые хоть бей, хоть не бей, это ничего не даст сказал он

Также он добавил, что после начала системной работы ПВО, количество сбитых украинских беспилотников Hornet превысило 600 штук.

И грузопоток вырос уже до 6 тысяч … Паники нет. Народ ходит, народ живет. Нелегко. Да, есть проблемы с ГСМ. Да, надо сейчас системно этим заниматься, надо решать. Работа идет … Осуществляется грамотная система снабжения … Количество МОГов феноменальное … Сказки про то, что все птицы с искусственным интеллектом – это кошмар, это страшно … – полное вранье отметил он

Ранее Соловьёв заявил, что беспилотник ВСУ Hornet, уничтожение которого смогла запечатлеть его съемочная группа на трассе "Новороссия", был оборудован антенной Starlink. Данный факт может свидетельствовать о том, что никакой искусственный интеллект на этих дронах не применяется.