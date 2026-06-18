Более 190 дронов ВСУ уничтожено за день на подлете к Москве

Собянин: более 190 дронов ВСУ уничтожено за день на подлете к Москве Более 190 дронов ВСУ уничтожено за день на подлете к Москве

Москва18 июн Вести.Российские военные на подлете к столице отразили атаку еще 4 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего с начала суток 18 июня в черте региона уничтожено около 194 вражеских беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года. По словам Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод" — зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ — о последствиях не уточнялось. Губернатор Андрей Воробьев также заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.