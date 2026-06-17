Москва17 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 07.03 мск.
Всего с начала суток 17 июня уничтожено 18 вражеских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Накануне российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Однако один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в результате вспыхнул пожар.