До 18 увеличилось число БПЛА, сбитых за день на подлете к Москве

Собянин: до 18 увеличилось число БПЛА, сбитых за день на подлете к Москве До 18 увеличилось число БПЛА, сбитых за день на подлете к Москве

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 07.03 мск.

Всего с начала суток 17 июня уничтожено 18 вражеских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Однако один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в результате вспыхнул пожар.