Поддубный показал, как расчеты ПВО сбили тяжелые дроны на пути вглубь России

Поддубный заявил, что системы ПВО пресекли попытку прорыва вглубь РФ Поддубный показал, как расчеты ПВО сбили тяжелые дроны на пути вглубь России

Москва30 июн Вести.Расчеты ПВО бригады ВБпС "Варяг" пресекли попытку прорыва высотных ударных БПЛА самолетного типа вглубь территории России. Кадры работы показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Военкор уточнил, что средства огневого поражения и воздушные тараны уничтожили тяжелые дроны ВСУ — Hornet, FP‑1, "Бобер" и "Майя" над трассой Р-280 "Новороссия".

Работа ведется системно: подразделения бригады последовательно контролируют воздушное пространство, своевременно выявляют и нейтрализуют угрозы на подступах к ключевым транспортным артериям заявил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над трассой Р-280 "Новороссия" уничтожены высотные ударные БПЛА ВСУ американского производства Hornet. Уточняется, что сбитые устройства были направлены вглубь России.

Также в ведомстве заявляли, что за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 806 беспилотных летательных аппаратов киевского режима.