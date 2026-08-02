Российский БПЛА сбил воздушный шар с дроном ВСУ на высоте более 10 км Российский БПЛА на высоте 10 км сбил украинский воздушный шар с дроном

Москва2 авг Вести.Российский БПЛА на высоте более 10 километров сбил украинский воздушный шар с тяжелым мультикоптером ВСУ и с установленным на нем терминалом Starlink. Об этом сообщает Telegram-канал LOSTARMOUR.

Уточняется, что перехват был осуществлен на запорожском направлении. Противник при помощи аэростата и закрепленного на нем дрона планировал атаковать один из тыловых районов РФ.

Подобная схема доставки позволяет противнику за счет высоты полета преодолевать систему ПВО на ЛБС, а также экономить заряд АКБ на забрасываемой полезной нагрузке (ударном дроне), сбрасывая его в тыловых районах РФ для нанесения ударов по целям на нехарактерной дальности (используя терминал широкополосной спутниковой связи) либо провоцируя огонь тяжелых систем ПВО ВС РФ говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 1158 украинских беспилотников.