МО РФ: силы ПВО за сутки перехватили более 1 тыс. дронов ВСУ

За сутки российская ПВО сбила свыше тысячи украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за сутки перехватили более 1 тыс. дронов ВСУ

Москва2 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 1158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Из ежедневной сводки ведомства следует, что российская ПВО в течение суток также перехватила и уничтожила шесть управляемых авиабомб, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Минувшей ночью над российскими регионами отразили одну из самых массированных воздушных атак ВСУ с начала года. Средства ПВО России уничтожили 635 беспилотников.