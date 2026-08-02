Москва2 авгВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 1158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Из ежедневной сводки ведомства следует, что российская ПВО в течение суток также перехватила и уничтожила шесть управляемых авиабомб, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Минувшей ночью над российскими регионами отразили одну из самых массированных воздушных атак ВСУ с начала года. Средства ПВО России уничтожили 635 беспилотников.