Москва16 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 8 управляемых авиационных бомб и 802 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
По данным ведомства, также сбиты пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб... и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в тексте
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ночью ВС РФ поразили склад предприятия в Киеве, где собирают ударные и разведывательные БПЛА "Лютый" и "Лелека-100". Кроме того, российская армия ударила по объектам инфраструктуры портов Одесса и Южный.