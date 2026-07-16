Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила 8 авиабомб и 802 украинских БПЛА

ПВО за сутки сбила 8 авиабомб и более 800 беспилотников ВСУ Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила 8 авиабомб и 802 украинских БПЛА

Москва16 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 8 управляемых авиационных бомб и 802 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По данным ведомства, также сбиты пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб... и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в тексте

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ночью ВС РФ поразили склад предприятия в Киеве, где собирают ударные и разведывательные БПЛА "Лютый" и "Лелека-100". Кроме того, российская армия ударила по объектам инфраструктуры портов Одесса и Южный​​​.