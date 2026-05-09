Средства ПВО за сутки сбили 467 БПЛА и 8 авиабомб украинских боевиков

Москва9 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 467 беспилотников и 8 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо БПЛА и авиабомб, российские средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В российском военном ведомстве отметили, что за время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным и начавшегося в 00.00 мск 8 мая, украинская сторона нанесла 7151 удар с использованием дронов.

При этом российские военные зеркально реагировали на нарушения режима тишины, в том числе поражая пункты управления и места запуска беспилотников.

Ранее в Кремле отмечали, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.