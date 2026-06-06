МО РФ: в течение суток над регионами РФ сбито 911 дронов ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили свыше 900 украинских БПЛА МО РФ: в течение суток над регионами РФ сбито 911 дронов ВСУ

Москва6 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за истекшие сутки сбили 911 беспилотников украинских боевиков. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Российская ПВО также перехватила и уничтожила 13 управляемых авиационных бомб и четырех реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

За ночное время дежурные расчеты ПВО сбили 376 беспилотников ВСУ. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город подвергся масштабной воздушной атаке. Три мирных жителя получили ранения.