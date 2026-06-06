Москва6 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за истекшие сутки сбили 911 беспилотников украинских боевиков. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Российская ПВО также перехватила и уничтожила 13 управляемых авиационных бомб и четырех реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты… 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
За ночное время дежурные расчеты ПВО сбили 376 беспилотников ВСУ. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город подвергся масштабной воздушной атаке. Три мирных жителя получили ранения.