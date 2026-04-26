Москва26 апрВести.Минобороны России сообщило, что расчеты противодроновых групп центра "Рубикон" уничтожили в зоне проведения российской спецоперации (СВО) дроны американского производства.
На предоставленных российским оборонным ведомством видео, отмечает РИА Новости, демонстрируется поражение расчетами FPV-дронов на СВО высотных беспилотников (БПЛА) ВСУ самолетного типа.
Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные "Лелека"("Аист") и LF-240, дроны-камикадзе Darts, Hornet и RAM-2Xотмечается в сообщении российского министерства обороны
Дроны-камикадзе Darts и Hornet производятся в США. LF-240 является самолетным дроном-разведчиком с вертикальным взлетом.
В апреле этого года бойцы "Рубикона" активно уничтожали украинские БПЛА-камикадзе E-300 Enterprise и FP-2 с дальностью до двух тысяч километров и R15, способные преодолевать расстояние в 700 километров.
Операторы "Рубикона" с помощью FPV-дронов перехватили более двух тысяч украинских беспилотников. Более 75% перехваченных БПЛА – это 12 моделей украинских беспилотников.