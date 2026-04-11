Расчеты ПВО центра "Рубикон" перехватили более 2 тысяч БПЛА ВСУ

Москва11 апр Вести.Расчеты ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" с помощью FPV-дронов перехватили более 2 тысяч украинских беспилотников.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале центра, среди уничтоженных операторами "Рубикона" БПЛА ВСУ – свыше 80 моделей дронов как украинского, так и западного производства.

Отмечается, что более 75% перехваченных расчетами "Рубикона" БПЛА – это 12 моделей украинских беспилотников. По численности лидирует дрон "Лелека-100" – российские операторы перехватили 370 штук, затем идут Hornet и Фурия - 174 и 151 аппарат соответственно.

Кроме того, российские дроны перехватывали БПЛА FlyEye польского производства и немецкий Vector – 109 и 93 штуки соответственно.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что с начала спецоперации российские военные уничтожили более 133,4 тысячи вражеских беспилотников.