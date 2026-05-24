Москва24 мая Вести.Российские силы ПВО за ночь уничтожили 33 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в период с 20​​​.00 23 мая до 7.00 24 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ произошел крупный пожар.