Москва30 июнВести.Над трассой Р-280 "Новороссия" уничтожены высотные ударные БПЛА ВСУ американского производства Hornet, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что сбитые устройства были направлены вглубь России.
Огнем стрелкового вооружения и воздушными таранами расчетов ПВО бригады ВБпС [Войска беспилотных систем] "Варяг" над трассой Р-280 "Новороссия" были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа (так называемые тяжелые дроны) ВСУ, направляемые противником в глубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, "Бобер", "Майя"сказали там
Ранее в Минобороны сообщили, что освобождение населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области позволило подразделениям группировки российских войск "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке.