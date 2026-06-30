В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА Hornet американского происхождения Минобороны РФ: ударные украинские БПЛА уничтожены над трассой "Новороссия"

Москва30 июн Вести.Над трассой Р-280 "Новороссия" уничтожены высотные ударные БПЛА ВСУ американского производства Hornet, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что сбитые устройства были направлены вглубь России.

Огнем стрелкового вооружения и воздушными таранами расчетов ПВО бригады ВБпС [Войска беспилотных систем] "Варяг" над трассой Р-280 "Новороссия" были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа (так называемые тяжелые дроны) ВСУ, направляемые противником в глубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, "Бобер", "Майя" сказали там

Ранее в Минобороны сообщили, что освобождение населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области позволило подразделениям группировки российских войск "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке.