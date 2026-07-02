Минобороны: ВС РФ уничтожили над российскими регионами 327 БПЛА ВСУ за ночь

ПВО за ночь сбила 327 украинских беспилотников Минобороны: ВС РФ уничтожили над российскими регионами 327 БПЛА ВСУ за ночь

Москва2 июл Вести.Силами ПВО в ночь на 2 июля перехвачено и уничтожено 327 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в период с 20​​​.00 мск 1 июля до 07.00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что БПЛА были сбиты над территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ намеренно используют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в регионе.