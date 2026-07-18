Соловьёв оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия" Соловьёв оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Москва18 июл Вести.Владимир Соловьёв и его команда оказались в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Главными героями этого выпуска стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия БПС, которые в настоящее время обеспечивают прикрытие одного из участков трассы от атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Во время записи интервью визуально был обнаружен БПЛА противника, который барражировал над трассой в поисках цели.

Командир подразделения оценил ситуацию и принял решение поразить украинский ударный дрон при помощи FPV-перехватчика, который находился в данном районе в режиме патрулирования. БПЛА противника был уничтожен за несколько мгновений до удара по грузовому гражданскому автомобилю.

Слаженная работа военнослужащих 19-го отдельного батальона противодействия БПС сорвала очередную террористическую атаку украинских боевиков.

Ранее Соловьев заявил, что в связи с возрастающим количеством западных средств поражения, которые использует киевский режим, России необходимы организационные изменения в работе по контролю над системой ПВО.