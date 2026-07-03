Российский боец сбил FPV-дрон ВСУ палкой во время штурма в Запорожской области

Российский военный сбил украинский FPV-дрон палкой Российский боец сбил FPV-дрон ВСУ палкой во время штурма в Запорожской области

Москва3 июл Вести.Военнослужащий российской группировки войск "Восток" нейтрализовал украинский FPV-дрон ударом палки во время штурмовых действий, сообщает РИА Новости.

В статье говорится, что инцидент произошел в районе села Ровное Запорожской области.

Боец с позывным Дава рассказал, что один из его сослуживцев проявил хладнокровие, позволив беспилотнику максимально приблизиться, после чего метким ударом палки сбил летательный аппарат.

Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные проходят специальную подготовку по действиям в условиях атаки FPV-дронов. Там их обучают активно противодействовать беспилотникам, поскольку попытки избежать столкновения путем отступления часто оказываются бесполезными.

Ранее тренер по стрельбе из лука рассказал, как сбил стрелой украинский БПЛА выстрелом из лука.