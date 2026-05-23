Тренер по стрельбе из лука рассказал, как сбил стрелой украинский БПЛА Житель Мариуполя рассказал, как сбил украинский дрон выстрелом из лука

Москва23 мая Вести.Боевики группировки "Азов" (признана террористической и запрещена в РФ) запускали беспилотники в оккупированном Мариуполе, один из которых выстрелом из лука сбил президент Приазовской федерации стрельбы из лука Борис Кленин. Об этом случае он рассказал информационной службе "Вести".

Кленин сообщил, что отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе и услышал жужжание дрона.

Азовцы запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. Ну, то есть, как бы, они следили, кто где находится. То есть держали здесь население в этом районе абсолютно в страхе, чтобы люди не могли пойти воды принести, разогреть себе какой-то еды. Дрон висел где-то метров, может быть, 50–60. И он начал опускаться. Он опустился где-то метров на 30. Я выстрелил и с первой стрелы получилось, что я его сбил рассказал Кленин

Глава федерации рассказал, что боевики "Азова" решили отомстить ему и открыли по дому минометный огонь, вследствие чего строение загорелось.

Дом сразу же загорелся, была зажигательная мина. Воды не было, ничего не было, пришлось тушить песком, а они по нам стреляли. Я рисковал своей семьей, но я считаю, что я поступил правильно, и в этот день хотя бы люди набрали воды, разогрели еды сообщил Кленин

Мариуполь был полностью освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. В Минобороны сообщалось, что всего в ходе операции сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ.