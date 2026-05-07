Москва7 мая Вести.Недалеко от села Великая Знаменка Запорожской области местный житель подвергся преследованию со стороны дрона ВСУ. Мужчина не растерялся и сбил вражеский БПЛА с помощью своей шапки. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что российские военные успели перехватить видеосигнал украинского дрона, но не смогли его вовремя нейтрализовать.

За местным жителем Николаем Аматовым погнался украинский дрон, мужчина не растерялся и бросил в него шапкой, она попала в лопасти квадрокоптера, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что российская группировка войск "Запад" уничтожила за минувшие сутки 74 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ.