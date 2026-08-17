Москва17 авгВести.Боец группировки "Восток" с позывным Шах рассказал РИА Новости об инциденте под Рыбальским в Запорожской области, где ему удалось уничтожить беспилотник противника, бросив в него свой автомат.
Он пояснил, что военнослужащие сопровождают боевую технику и при движении контролируют воздушное пространство, стремясь поражать дроны из стрелкового оружия.
В одной из таких ситуаций у военного внезапно закончился боекомплект, из‑за чего он принял решение метнуть оружие в беспилотник. Ему удалось вывести дрон из строя.
Я был вынужден бросить автомат в дрон, я его сбилрассказал Шах
Ранее сообщалось, что российский оператор БПЛА сбил украинский дрон при помощи банки с тушенкой.